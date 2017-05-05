Школьный автобус перевернулся в Лас-Вегасе, 16 детей пострадали
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. По меньшей мере 16 детей пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Лас-Вегасе в США с участием школьного автобуса, передает УНН со ссылкой на Associated Press.
Авария произошла в четверг на оживленном перекрестке. В полиции сообщили, что в автобусе ехали 48 детей.
Чиновники говорят, что в аварии, во время которой школьный автобус перевернулся на бок, погиб водитель легкового автомобиля, который также попал в ДТП, и получили ранения по меньшей мере 16 детей, в том числе ребенок-пассажир автомобиля, который находится в критическом состоянии.
Полицейские говорят, что ребенок, который находился в авто, был госпитализирован с опасными для жизни травмами.
Пресс-секретарь медицинского центра университета говорит, что 14 детей в возрасте от 11 до 16 лет отправили на лечение полученных ими травм.
Двух других осмотрели в другой больнице и отпустили.
Напомним, джип въехал в толпу на аукционе в США.