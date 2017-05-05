Шкільний автобус перекинувся в Лас-Вегасі, 16 дітей постраждали
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Щонайменше 16 дітей постраждали у дорожньо-транспортній пригоді у Лас-Вегасі в США за участю шкільного автобуса, передає УНН з посиланням на Associated Press.
Аварія сталася в четвер на жвавому перехресті. У поліції повідомили, що в автобусі їхали 48 дітей.
Чиновники кажуть, що в аварії, під час якої шкільний автобус перекинувся на бік, загинув водій легкового автомобіля, який також потрапив у ДТП, і отримали поранення щонайменше 16 дітей, в тому числі дитина-пасажир автомобіля, який перебуває в критичному стані.
Поліцейські кажуть, що дитина, яка перебувала в авто, була госпіталізована з небезпечними для життя травмами.
Прес-секретар медичного центру університету каже, що 14 дітей у віці від 11 до 16 років відправили на лікування отриманих ними травм.
Двох інших оглянули в іншій лікарні і відпустили.
Нагадаємо, джип в'їхав у натовп на аукціоні у США.