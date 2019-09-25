Школьные туалеты на улице: сколько их и что с ними делать

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КИЕВ. 25 сентября. УНН. По всей Украине необходимо обустроить более 700 теплых внутренних туалетов в учреждениях общего среднего образования. Об этом корреспонденту УНН сообщили в Минрегионе.

"Так, по информации Министерства образования и науки Украины, областных и Киевской городской государственных администраций, в регионах Украины существует потребность в обустройстве более 700 теплых внутренних туалетов в учреждениях общего среднего образования", - рассказали в министерстве.

На эти цели (обеспечение надлежащих санитарно-гигиенических условий в помещениях заведений общего среднего образования), по распоряжению Кабмина, предусмотрены расходы в сумме 267 336,3 тыс. гривен, которые могут направляться на указанные цели на основе софинансирования.

В Минрегионе также отметили, что по государственным строительным нормам (ГСН), в учебных заведениях обязательно должны быть санузлы, оборудованные системами снабжения холодной и горячей воды, канализации, водостоков, проектируемыми согласно требованиям ГСН.

Напомним, что в этом году в Украине произошло несколько необычных историй, связанных со школьными туалетами: когда на Закарпатье первоклассник сначала провалился в выгребную яму, а потом оказалось, что он якобы только вступил в нечистоты; и когда в школьном туалете в Тернопольской области не нашли перегородок между тремя туалетами.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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