На Закарпатті першокласник провалився у шкільний туалет
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. У селі Забрідь Хустського району Закарпатської області першокласник провалився у вигрібну яму з фекаліями. Про це кореспонденту УНН повідомили у Хустській РДА.
“Така ситуація була”, — прокоментували у РДА. Проте за деталями порадили звернутися до Забрідської сільської ради.
Отримати коментар у сільради поки не вдалось. Проте як повідомляє мешканець міста Хуст Роман Келемен на своїй сторінці у Facebook, “друзі- однокласники (хлопця) побігли за вчителями, щоб ті врятували школяра, який провалився в туалет. Дитину врятували, витягнувши зі шкільних фекалій. Усі батьки шоковані таким випадком, а викладачі як завжди замовчують стан шкільного туалету, щоб їх не звільнили. І це вже не перший випадок у районі, коли школярі молодшої ланки провалюються у вигрібні ями”.
У поліції Закарпатської області повідомили, що звернень до них не надходило.
Нагадуємо, у Хотині школяр на перерві впав з перекладини й отримав тяжкі травми.