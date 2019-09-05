У Хотині школяр на перерві впав з перекладини й отримав тяжкі травми
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. У місті Хотині Чернівецької області школяр під час перерви упав з перекладини на спортивному майданчику і отримав тяжкі травми. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі Хотинського відділу поліції.
"Дитина вийшла на перерві на спортивний майданчик і впала з перекладини. У лікарні виявили, що є забій шийних хребців. З лікарні дитину на швидкій допомозі переправили в інший медичний заклад. І вже там, при огляді дитини виявили, що є більш серйозні тілесні ушкодження", - повідомили у пресслужбі.
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Хлопчик зараз перебуває у тяжкому, але стабільному стані. Мама хлопчика написала заяву, що ніяких претензій до школи не має, повідомили правоохоронці.