В Хотине школьник на перемене упал с перекладины и получил тяжелые травмы
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. В городе Хотине Черновицкой области школьник во время перерыва упал с перекладины на спортивной площадке и получил тяжелые травмы. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе Хотинского отдела полиции.
"Ребенок вышел на перемене на спортивную площадку и упал с перекладины. В больнице обнаружили, что есть ушиб шейных позвонков. Из больницы ребенка на скорой помощи переправили в другое медицинское учреждение. И уже там, при осмотре ребенка обнаружили, что есть более серьезные телесные повреждения", - сообщили в пресс-службе.
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Мальчик сейчас находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Мама мальчика написала заявление, что никаких претензий к школе нет, сообщили стражи порядка.