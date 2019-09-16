На Закарпатье первоклассник провалился в школьный туалет

"Такая ситуация была", - прокомментировали в РГА. Однако по деталям посоветовали обратиться к Забридськои сельского совета.

Получить комментарий у сельсовета пока не удалось. Однако как сообщает житель города Хуст Роман Келемен на своей странице в Facebook, "друзья-одноклассники (мальчика) побежали за учителями, чтобы те спасли школьника, провалившегося в туалет. Ребенка спасли, вытащив из школьных фекалий. Все родители шокированы таким случаем, а преподаватели как всегда умалчивают состояние школьного туалета, чтобы их не уволили. И это уже не первый случай в районе, когда школьники младшего звена проваливаются в выгребные ямы".

В полиции Закарпатской области сообщили, что обращений к ним не поступало.

Напоминаем, в Хотине школьник на перемене упал с перекладины и получил тяжелые травмы.



