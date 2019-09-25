Шкільні туалети на вулиці: скільки їх та що з ними робити
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. По всій Україні необхідно облаштувати понад 700 теплих внутрішніх туалетів у закладах загальної середньої освіти. Про це кореспонденту УНН повідомили у Мінрегіоні.
"Так, за інформацією Міністерства освіти та науки України, обласних та Київської міської державних адміністрацій, у регіонах України існує потреба в облаштуванні понад 700 теплих внутрішніх туалетів у закладах загальної середньої освіти", - розповіли у міністерстві.
На ці потреби (забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях закладів загальної середньої освіти), за розпорядженням Кабміну, передбачено видатки у сумі 267 336,3 тис. гривень, які можуть спрямовуватися на вказані цілі на засадах співфінансування.
У Мінрегіоні також зазначили, що за державними будівельними нормами (ДБН), у закладах освіти обов’язково мають бути санвузли, обладнані системами постачання холодної та гарячої води, каналізації, водостоків, запроектованими згідно з вимогами ДБН.
Нагадаємо, що цього року в Україні відбулось кілька незвичайних історій, пов’язаних з шкільними туалетами: коли на Закарпатті першокласник спочатку провалився у вигрібну яму, а потім виявилось, що він нібито лише вступив у нечистоти; та коли у шкільному туалеті на Тернопільщині не виявили перегородок між трьома туалетами.