Шестерых жителей Харьковской области арестовали за разбойное нападение на супругов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Суд взял под стражу без права внесения залога шестерых мужчин, которые подозреваются в разбойном нападении на супругов в селе Копани Харьковской области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
Так, злоумышленникам инкриминируется совершение нападения для завладения чужим имуществом, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 187 УК Украины).
Организатором оказался 30-летний житель села Петрополье, который работает агрономом в одном из фермерских хозяйств района.
Установлено, что в конце октября текущего года мужчины проникли в домовладение супругов (42 и 43 года) в селе Копани Лозовского района. Они перелезли через забор во двор. Дождались, пока хозяева вернутся домой. Избили их, связали и забрали около 45 тыс. грн и золотые украшения.
Злоумышленникам грозит 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.