Шістьох жителів Харківщини арештували за розбійний напад на подружжя
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Суд взяв під варту без права внесення застави шістьох чоловіків, які підозрюються у розбійному нападі на подружжя в селі Копані на Харківщині. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Харківської області.
Так, зловмисникам інкримінується скоєння нападу для заволодіння чужим майном, поєднаного із насильством, небезпечним для життя чи здоров’я, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 187 КК України).
Організатором виявився 30-річний житель села Петропілля, який працює агрономом в одному з фермерських господарств району.
Встановлено, що наприкінці жовтня поточного року чоловіки проникли у домоволодіння подружжя (42 та 43 роки) у селі Копані Лозівського району. Вони перелізли через паркан у двір. Дочекалися, поки господарі повернуться додому. Побили їх, зв’язали та забрали близько 45 тис. грн і золоті прикраси.
Зломисникам загрожує 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.