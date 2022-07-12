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Шесть торговых судов прошли устьем Быстрое, еще более 90 ждут рейда в Сулинском канале – Мининфраструктуры

Киев • УНН

 • 130695 просмотра

КИЕВ. 12 июля. УНН. Шесть торговых судов уже прошли устьем Быстрое. Еще более 90 судов ждут рейда в Сулинском канале. Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины, пишет УНН.

Цитата

"За последние 4 суток уже 16 судов прошли через устье Быстрое. Планируем сохранять такой темп. Возобновление судоходства этим каналом важный шаг, который позволит разгрузить рейд канала Сулина и ускорить экспорт зерновых”, – заявил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Васьков.

Детали

Он отметил, что параллельно с этим продолжаются переговоры с румынскими коллегами и представителями Еврокомиссии по увеличению количества прохождений через Сулинский канал.

Отмечается, что проход устьем Быстрое к украинским Дунайским портам («Измаил», «Рени» и «Усть-Дунайск»), стало возможным два дня назад благодаря освобождению от русских войск острова Змеиный.

Дополнение

УНН сообщал, что около дельты Дуная образовалась пробка из 130 судов, загруженных украинским зерном.

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