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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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У дельті Дунаю утворився затор із 130 суден, завантажених українським зерном

У дельті Дунаю утворився затор із 130 суден, завантажених українським зерном

Київ • УНН

 • 285593 перегляди

КИЇВ. 12 липня. УНН. Біля дельти Дунаю утворився затор із 130 суден, завантажених українським зерном. Дані містяться у системі моніторингу судноплавства Marinetraffic, пише УНН.

Деталі

Зокрема, понад 130 суден очікують на прохід на вході в румунський канал Суліна після звільнення від російських загарбників острова “Зміїний”.

Затори пов’язані з активізацією судноплавства в румунських водах після початку повномасштабної агресії рф в Україні.

Судноплавство ускладнює те, що канал Суліна є одностороннім, що означає тижневі затори при очікуванні суден на прохід.

Доповнення

Оперативне командування "Південь" оприлюднило кадри з ударами по острову Зміїний та розповіло історію його звільнення від російських окупантів.

Українські Національні Новини

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