У дельті Дунаю утворився затор із 130 суден, завантажених українським зерном
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Біля дельти Дунаю утворився затор із 130 суден, завантажених українським зерном. Дані містяться у системі моніторингу судноплавства Marinetraffic, пише УНН.
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Зокрема, понад 130 суден очікують на прохід на вході в румунський канал Суліна після звільнення від російських загарбників острова “Зміїний”.
Затори пов’язані з активізацією судноплавства в румунських водах після початку повномасштабної агресії рф в Україні.
Судноплавство ускладнює те, що канал Суліна є одностороннім, що означає тижневі затори при очікуванні суден на прохід.
Доповнення
Оперативне командування "Південь" оприлюднило кадри з ударами по острову Зміїний та розповіло історію його звільнення від російських окупантів.