В дельте Дуная образовалась пробка из 130 судов, загруженных украинским зерном
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Возле дельты Дуная образовалась пробка из 130 судов, загруженных украинским зерном. Данные содержатся в системе мониторинга судоходства Marinetraffic, пишет УНН.
Детали
В частности, более 130 судов ожидают прохода на входе в румынский канал Сулина после освобождения от российских захватчиков острова “Змеиный”.
Пробки связаны с активизацией судоходства в румынских водах после начала полномасштабной агрессии рф в Украине.
Судоходство усложняет то, что канал Сулина является односторонним, что означает недельные пробки при ожидании судов на проход.
Дополнение
Оперативное командование "Юг" обнародовало кадры с ударами по острову Змеиный и рассказало историю его освобождения от русских оккупантов.