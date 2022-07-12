Шість торговельних суден пройшли гирлом Бистре, ще понад 90 чекають на рейді Сулінського каналу – Мінінфраструктури

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«За останні 4 доби вже 16 суден пройшли через гирло Бистре. Плануємо зберігати такий темп. Відновлення судноплавства цим каналом важливий крок, що також дозволить розвантажити рейд каналу Суліна та прискорити експорт зернових”, – заявив заступник міністра інфраструктури України Юрій Васьков.

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Він зазначив, що паралельно з цим тривають переговори з румунськими колегами та представниками Єврокомісії стосовно збільшення кількості проходжень через Сулінський канал.

Наголошується, що прохід гирлом Бистре до українських Дунайських портів («Ізмаїл», «Рені» та «Усть-Дунайськ»), стало можливим два дні тому завдяки звільненню від російських військ острова Зміїний.

Доповнення

УНН повідомляв, що біля дельти Дунаю утворився затор із 130 суден, завантажених українським зерном.