Шість торговельних суден пройшли гирлом Бистре, ще понад 90 чекають на рейді Сулінського каналу – Мінінфраструктури
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Шість торговельних суден уже пройшли гирлом Бистре. Ще понад 90 суден чекають на рейді Сулінського каналу. Про це інформує Міністерство інфраструктури України, пише УНН.
Цитата
«За останні 4 доби вже 16 суден пройшли через гирло Бистре. Плануємо зберігати такий темп. Відновлення судноплавства цим каналом важливий крок, що також дозволить розвантажити рейд каналу Суліна та прискорити експорт зернових”, – заявив заступник міністра інфраструктури України Юрій Васьков.
Деталі
Він зазначив, що паралельно з цим тривають переговори з румунськими колегами та представниками Єврокомісії стосовно збільшення кількості проходжень через Сулінський канал.
Наголошується, що прохід гирлом Бистре до українських Дунайських портів («Ізмаїл», «Рені» та «Усть-Дунайськ»), стало можливим два дні тому завдяки звільненню від російських військ острова Зміїний.
Доповнення
УНН повідомляв, що біля дельти Дунаю утворився затор із 130 суден, завантажених українським зерном.