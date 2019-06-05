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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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6 марта, 19:19 • 136317 просмотра

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6 марта, 17:12 • 144066 просмотра

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Шесть футболистов "Ливерпуля" попали в символическую сборную сезона ЛЧ

Шесть футболистов "Ливерпуля" попали в символическую сборную сезона ЛЧ

Киев  •  УНН

 • 7566 просмотра

КИЕВ. 5 июня. УНН. Технические наблюдатели определили 20 футболистов, которые попали в символическую сборную Лиги чемпионов УЕФА сезона 2018/19. Об этом сообщает УЕФА, передает УНН.

Наиболее численное представительство в символической сборной делегировал победитель соревнований “Ливерпуль” (6 игроков), а также “Аякс” (5).

Вратари: Алиссон (“Ливерпуль”), Марк-Андре Тер Штеген (“Барселона”);

Защитники: Вирджил ван Дейк (“Ливерпуль”), Маттейс де Лихт (“Аякс”), Вертонген (“Тоттенхэм”), Трент Александер-Арнольд (“Ливерпуль”), Энди Робертсон (“Ливерпуль”);

Полузащитники: Сиссоко (“Тоттенхэм”), Хаким Зиеш (“Аякс”), Кевин Де Брюйне (“Манчестер Сити”), Фрэнки де Йонг (“Аякс”), Тонга Ндомбеле (“Лион”), Жоржиньо Вейналдум (“Ливерпуль ”), Давид нерес (“Аякс”), Стерлинг (“Манчестер Сити”);

Нападающие: Лионель Месси (“Барселона”), Тадич (“Аякс”), Садьо Мане (“Ливерпуль”), Криштиану Роналду (“Ювентус”), Лукас Моура (“Тоттенхэм”).

Отметим, что в число технических наблюдателей УЕФА в Мадриде вошли Томас Шааф (Германия), Петер Рудбек (Дания), Дэвид Мойес (Шотландия), Рауль Гонсалес (Испания), Пакко Боннер (Ирландия), Майкл О’Нил (Северная Ирландия), Саутгейт (Англия), Роберто Мартинес (Испания), Хинес Мелендес (Испания).

Напомним, что “Ливерпуль” победил в финале Лиги чемпионов 2018/19 годов и вышел на третье место (6 побед) по этому показателю после “Реала” (13) и “Милана” (7).

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