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Шість футболістів "Ліверпуля" потрапили до символічної збірної сезону ЛЧ

Київ • УНН

 • 7566 перегляди

КИЇВ. 5 червня. УНН. Технічні спостерігачі визначили 20 футболістів, які потрапили в символічну збірну Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2018/19. Про це інформує УЄФА, передає УНН.

Найбільш чисельне представництво у символічній збірній делегував переможець змагань англійський “Ліверпуль” (6 гравців), а також “Аякс” (5).

Воротарі: Аліссон (“Ліверпуль”), Марк-Андре Тер Штеген (“Барселона”);

Захисники: Вірджіл ван Дейк (“Ліверпуль”), Маттейс де Ліхт (“Аякс”), Ян Вертонген (“Тоттенхем”), Трент Александер-Арнольд (“Ліверпуль”), Енді Робертсон (“Ліверпуль”);

Півзахисники: Мусса Сіссоко (“Тоттенхем”), Хакім Зієш (“Аякс”), Кевін Де Брюйне (“Манчестер Сіті”), Френкі де Йонг (“Аякс”), Тонга Ндомбеле (“Ліон”), Жоржиньо Війнальдум (“Ліверпуль”), Давид Нерес (“Аякс”), Рахім Стерлінг (“Манчестер Сіті”);

Нападники: Ліонель Мессі (“Барселона”), Душан Тадич (“Аякс”), Садьо Мане (“Ліверпуль”), Кріштіану Роналду (“Ювентус”), Лукас Моура (“Тоттенхем”).

Відзначимо, що до числа технічних спостерігачів УЄФА в Мадриді увійшли: Томас Шааф (Німеччина), Петер Рудбек (Данія), Девід Мойес (Шотландія), Рауль Гонсалес (Іспанія), Паккі Боннер (Ірландія), Майкл О’Ніл (Північна Ірландія), Гарет Саутгейт (Англія), Роберто Мартінес (Іспанія) , Хинес Мелендес (Іспанія).

Нагадаємо, що “Ліверпуль” переміг у фіналі Ліги чемпіонів 2018/19 років та вийшов на третє місце (6 перемог) за цим показником після “Реалу” (13) і “Мілану” (7).

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