Шесть французских аэропортов эвакуировали из-за "угрозы нападения"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Во Франции сегодня пришлось эвакуировать шесть аэропортов из-за угроз нападения, полученных по электронной почте. Об этом сообщило Agence France-Presse в соцсети Х, ссылаясь на источник в полиции, пишет УНН.
Цитата
"Аэропорты Лилля, Лиона, Нанта, Ниццы, Тулузы и Бове были эвакуированы сегодня утром после получения по электронной почте "угроз о нападениях", - сообщил AFP источник в полиции.
Напомним
13 октября мужчина чеченского происхождения зарезал учителя и серьезно ранил двух других взрослых в школе в городе Аррас на севере Франции в результате нападения с ножом.
После этого уже дважды был эвакуирован Версальский дворец из-за угрозы безопасности.
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| EN DIRECT | Les aéroports de Lille, Nice, Lyon et Toulouse ont été la cible d'alertes à la bombe et sont actuellement en cours d'évacuation. (BFMTV) pic.twitter.com/JvJXj5AEEx— STOP INFO (@StopinfoFr) 18 октября 2023 года