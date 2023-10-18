Шість французьких аеропортів евакуювали через "загрозу нападу"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. У Франції сьогодні довелося евакуювати шість аеропортів через погрози нападу, отримані по електронній пошті. Про це повідомило Agence France-Presse в соцмережі Х, посилаючись на джерело в поліції, пише УНН.
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"Аеропорти Лілля, Ліона, Нанта, Ніцци, Тулузи та Бове були евакуйовані сьогодні вранці після отримання електронною поштою "загроз про напади", - повідомило AFP джерело в поліції.
Нагадаємо
13 жовтня чоловік чеченського походження зарізав вчителя і серйозно поранив двох інших дорослих у школі в місті Аррас на півночі Франції внаслідок нападу з ножем.
Після цього уже двічі було евакуйовано Версальський палац через загрозу безпеці.
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| EN DIRECT | Les aéroports de Lille, Nice, Lyon et Toulouse ont été la cible d'alertes à la bombe et sont actuellement en cours d'évacuation. (BFMTV) pic.twitter.com/JvJXj5AEEx— STOP INFO (@StopinfoFr) October 18, 2023