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Шість французьких аеропортів евакуювали через "загрозу нападу"

Київ • УНН

 • 253075 перегляди

КИЇВ. 18 жовтня. УНН. У Франції сьогодні довелося евакуювати шість аеропортів через погрози нападу, отримані по електронній пошті. Про це повідомило Agence France-Presse в соцмережі Х, посилаючись на джерело в поліції, пише УНН.

Шість французьких аеропортів евакуювали через "загрозу нападу"

Цитата

"Аеропорти Лілля, Ліона, Нанта, Ніцци, Тулузи та Бове були евакуйовані сьогодні вранці після отримання електронною поштою "загроз про напади", - повідомило AFP джерело в поліції.

Нагадаємо

13 жовтня чоловік чеченського походження зарізав вчителя і серйозно поранив двох інших дорослих у школі в місті Аррас на півночі Франції внаслідок нападу з ножем.

Після цього уже двічі було евакуйовано Версальський палац через загрозу безпеці.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Франція оголосила режим найвищої готовності: пов'язує напад у школі з подіями на Близькому Сході

| EN DIRECT | Les aéroports de Lille, Nice, Lyon et Toulouse ont été la cible d'alertes à la bombe et sont actuellement en cours d'évacuation. (BFMTV) pic.twitter.com/JvJXj5AEEx

— STOP INFO (@StopinfoFr) October 18, 2023

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