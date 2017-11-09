Шевченко назвал привлекательным футбол в исполнении Словакии

"Словакия - хорошая команда. Мы просматривали несколько матчей и делали акцент на встрече с англичанами. Наш соперник имеет в составе хороших исполнителей, тренер пропагандирует атакующий, комбинационный футбол. Конечно, полузащитник Марек Гамшик - один из лидеров сборной, играет ключевую роль для команды . Два центральных защитника также оставили хорошее впечатление, они хорошо начинают атаку. Словаки умело держат мяч и демонстрируют привлекательный футбол: команда и ее стиль игры заслуживают уважения ", - отметил рулевой" сине-желтых ".

Также Шевченко заявил, что некоторая часть новичков дебютирует со стартовых минут контрольной игры.

"Мы будем выпускать на поле тех, кто готов, кто-то из новичков будет играть со старта. Наш тренерский штаб планирует использовать все замены", - добавил тренер.

Стоит отметить, что поединок Украина - Словакия стартует в 20:00 на "Львов Арене".