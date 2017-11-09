Шевченко назвав привабливим футбол у виконанні Словаччини

"Словаччина – хороша команда. Ми переглядали декілька поєдинків і робили акцент на зустрічі з англійцями. Наш суперник має в складі хороших виконавців, тренер пропагує атакувальний, комбінаційний футбол. Звісно, півзахисник Марек Гамшик – один з лідерів збірної, який відіграє ключову роль для команди. Два центральних захисники також залишили хороше враження, вони добре починають атаку. Словаки вміло тримають м’яч та демонструють привабливий футбол: команда і її стиль гри заслуговують на повагу", - зауважив рульовий "синьо-жовтих".

Також Шевченко заявив, що деяка частина новачків дебютує зі стартових хвилин контрольної гри.

"Ми будемо випускати на поле тих, хто готовий, хтось з новачків гратиме зі старту. Наш тренерський штаб планує використати усі заміни", - додав тренер.

Варто зазначити, що поєдинок Україна – Словаччина стартуватиме о 20:00 на "Львів Арені".