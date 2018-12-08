Шевченко инициирует перенос тура УПЛ - СМИ

“Андрей Шевченко инициирует перенос матчей 22-го тура УПЛ весной, чтобы предоставить сборной больше времени для подготовки к матчу с Португалией. Теперь предложение коуча должна найти поддержку клубов УПЛ”, — говорится в записи Бурбаса.

Примечательно, что базовой датой проведения поединков 22 тура является 16 марта. Зато со сборной Португалии украинцы сыграют уже 22-го марта.

Как сообщал УНН, главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко прокомментировал итоги процедуры жеребьевки квалификационного турнира Евро-2020.