Шевченко инициирует перенос тура УПЛ - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. По сообщению журналиста одного из телеканалов Игоря Бурбаса главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко хочет перенести поединки 22-го тура Украинской Премьер-лиги, передает УНН со ссылкой на Twitter Бурбаса.
“Андрей Шевченко инициирует перенос матчей 22-го тура УПЛ весной, чтобы предоставить сборной больше времени для подготовки к матчу с Португалией. Теперь предложение коуча должна найти поддержку клубов УПЛ”, — говорится в записи Бурбаса.
Примечательно, что базовой датой проведения поединков 22 тура является 16 марта. Зато со сборной Португалии украинцы сыграют уже 22-го марта.
Как сообщал УНН, главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко прокомментировал итоги процедуры жеребьевки квалификационного турнира Евро-2020.