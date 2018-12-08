Шевченко ініціює переніс туру УПЛ - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. За повідомленням журналіста одного з телеканалів Ігоря Бурбаса головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко бажає перенести поєдинки 22-го туру Української Прем'єр-ліги, передає УНН з посиланням на Twitter Бурбаса.
“Андрій Шевченко ініціює перенесення матчів 22-го туру УПЛ навесні, аби надати збірній більше часу для підготовки до матчу з Португалією. Тепер пропозиція коуча має знайти підтримку клубів УПЛ”, — йдеться у записі Бурбаса.
Примітно, що базовою датою проведення поєдинків 22 туру є 16 березня. Натомість зі збірною Португалії українці зіграють вже 22-го березня.
Як повідомляв УНН, головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко прокоментував підсумки процедури жеребкування кваліфікаційного турніру Євро-2020.