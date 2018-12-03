Шевченко оцінив результати жеребкування відбору Євро-2020
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко прокоментував підсумки процедури жеребкування кваліфікаційного турніру Євро-2020. Про це інформує УНН з посиланням на Федерацію футболу України.
“У суперники нам дісталися гідні команди. Ми знали, що простих суперників не буде. Із третього кошика випала, мабуть, найсильніша збірна — Сербія. Ми добре знаємо одне одного. Потрапили до групи із чинним чемпіоном Європи... Але й у нас непогана команда, тож будемо вирішувати завдання”, — розпочав рульовий “синьо-жовтих”.
Про розмову із легендарним футболістом “Манчестер Юнайтед”, а нині наставником збірної Уельсом Райаном Гіггзом, український керманич сказав наступне: “ми давно знаємо один одного, пройшлися у розмові по групах, обмінялися думками. І нам, і валлійцям дісталися сильні суперники”.
Крім того, Шевченко відзначив важливість перебування в гарній формі лідерів української команди перед найважливішими матчами відбору.