Шевченко оценил результаты жеребьевки отбора Евро-2020
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко прокомментировал итоги процедуры жеребьевки квалификационного турнира Евро-2020. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Федерацию футбола Украины.
“В соперники нам достались достойные команды. Мы знали, что простых соперников не будет. С третьей корзины выпала, пожалуй, самая сильная сборная — Сербия. Мы хорошо знаем друг друга. Попали в группу с действующим чемпионом Европы... Но и у нас неплохая команда, поэтому будем решать задачи”, - начал рулевой “сине-желтых”.
О разговоре с легендарным футболистом “Манчестер Юнайтед”, а ныне наставником сборной Уэльсом Райаном Гиггзом, украинский тренер сказал следующее: “Мы давно знаем друг друга, прошлись в разговоре по группам, обменялись мнениями. И нам, и валлийцам достались сильные соперники”.
Кроме того, Шевченко отметил важность пребывания в хорошей форме лидеров украинской команды перед важнейшими матчами отбора.