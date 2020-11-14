Шевченко анонсировал изменение системы игры сборной Украины в игре с Германией
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко провел в Лейпциге пресс-конференцию, посвященную поединку Лиги наций против команды Германии. Об этом сообщает сайт УАФ, передает УНН.
“Сегодня у нас есть возможность играть и первым номером. Если мы встречаемся с более сильным соперником, то должны адаптировать игру под ту тактику, которая позволит достичь результата. Как показывает практика, наша команда может перестраиваться. Наверное, с Германией на выезде мы будем немного менять нашу систему игры, но ни в коем случае не будем отказываться от своих принципов”, — подчеркнул Шевченко.
Также наставник заявил, что ожидает положительного счета против “бундестим”, который позволит решить задачу команды в Лиге наций.
“Для нас оба поединка очень важны. В случае положительного результата мы, возможно, решим поставленную задачу — остаться в высшем дивизионе Лиги наций. Я считаю, это будет большим успехом”, — добавил коуч.
Как сообщал УНН, немецкая сборная объявила заявку на поединок Лиги наций против Украины.