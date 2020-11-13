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Збірна Німеччини оголосила заявку на поєдинок Ліги націй проти України

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. Офіційний сайт Німецького футбольного союзу опублікував заявку національної команди на найближчі поєдинки в Лізі націй УЄФА, передає УНН.

Через різні причини табір “бундестім” залишили Олівер Бауманн (“Хоффенхайм”), Ніко Шульц (“Боруссія” Д), Боте Баку (“Вольфсбург”), Йонас Хоффманн (“Боруссія” М) та Робін Госенс (“Аталанта”, Італія).

Утім, до команди Йоахіма Льова приєдналися Мануель Ноєр, Серж Гнабрі, Леон Горетцка, Ніклас Зюле та Лерой Сане (всі — “Бавария”), а також Маттіас Гінтер (“Боруссія” М), Тімо Вернер (“Челсі”, Англія) та Тоні Кроос (“Реал”, Іспанія), який не зіграє проти “жовто-блакитних” через дискваліфікацію.

Таким чином, до матчу саме з Україною під орудою тренерського штабу готуватимуться 19 польових гравців та три воротарі:
Воротарі: Бернд Лено (“Арсенал”, Англія), Мануель Ноєр (“Баварія”), Кевін Трапп (“Айнтрахт” Ф).

Захисники: Маттіас Гінтер (“Боруссія” М), Беньямін Хенрікс (“Монако”, Франція), Робін Кох (“Лідс”, Англія), Філіпп Макс (ПСВ, Нідерланди), Антоніо Рюдігер (“Челсі”, Англія), Ніклас Штарк (“Герта”), Джонатан Та (“Баєр”), Фелікс Удуохай (“Аугсбург”), Ніклас Зюле (“Баварія”).

Півзахисники: Надім Амірі (“Баєр”), Махмуд Дауд, Юліан Брандт (обидва — “Боруссія” Д), Серж Гнабрі, Леон Горетцка, Лерой Сане (всі — “Баварія”), Ілкай Гюндоган (“Манчестер Сіті”, Англія), Тони Кроос (“Реал”, Іспанія).

Нападники: Лука Вальдшмідт (“Бенфіка”, Португалія), Тімо Вернер (“Челсі”, Англія), Флоріан Нойхаус (“Боруссія” М).

Додамо, гра пройде 14 листопада о 21:45 у Лейпцигу.

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