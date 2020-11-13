Сборная Германии объявила заявку на поединок Лиги наций против Украины

По разным причинам лагерь “бундестим” оставили Оливер Бауманн (“Хоффенхайм”), Нико Шульц (“Боруссия” Д), Боте Баку (“Вольфсбург”), Йонас Хоффманн (“Боруссия” М) и Робин Госенс (“Аталанта”, Италия ).

Впрочем, к команде Йоахима Лева присоединились Нойер, Серж Гнабри, Леон Горетцка, Никлас Зюле и Лерой Сане (все — “Бавария”), а также Гинтер (“Боруссия” М), Тимо Вернер (“Челси”, Англия) и Тони Кроос (“Реал”, Испания), который не сыграет против “желто-синих” из-за дисквалификации.

Таким образом, к матчу именно от Украины под руководством тренерского штаба готовятся 19 полевых игроков и три вратаря:

Вратари: Лено (“Арсенал”, Англия), Мануэль Нойер (“Бавария”), Кевин Трапп (“Айнтрахт” Ф).

Защитники: Гинтер (“Боруссия” М), Беньямин Хенрикс (“Монако”, Франция), Робин Кох (“Лидс”, Англия), Филипп Макс (ПСВ, Нидерланды), Антонио Рюдигер (“Челси”, Англия), Никлас Штарк (“Герта”), Джонатан Та (“Байер”), Феликс Удуохай (“Аугсбург”), Никлас Зюле (“Бавария”).

Полузащитники: Надим Амири (“Байер”), Махмуд Дауд, Юлиан Брандт (оба — “Боруссия” Д), Серж Гнабри, Леон Горетцка, Лерой Сане (все — “Бавария”), Гюндоган (“Манчестер Сити”) , Тони Кроос (“Реал”, Испания).

Нападающие: Лука Вальдшмидт (“Бенфика”, Португалия), Тимо Вернер (“Челси”, Англия), Флориан Нойхаус (“Боруссия” М).

Добавим, игра пройдет 14 ноября в 21:45 в Лейпциге.