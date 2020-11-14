Шевченко анонсував зміну системи гри збірної України у грі з Німеччиною

“Сьогодні в нас є можливість грати й першим номером. Якщо ми зустрічаємося з більш сильним суперником, то повинні адаптувати гру під ту тактику, яка дозволить досягти результату. Як показує практика, наша команда може перебудовуватися. Напевно, із Німеччиною на виїзді ми будемо трохи змінювати нашу систему гри, але в жодному разі не будемо відмовлятися від своїх принципів”, — підкреслив Шевченко.

Також наставник заявив, що очікує позитивного рахунку проти “бундестім”, який дозволить вирішити завдання команди у Лізі націй.

“Для нас обидва поєдинки дуже важливі. У випадку позитивного результату ми, можливо, вирішимо поставлене завдання — залишитися у вищому дивізіоні Ліги націй. Я вважаю, це буде великим успіхом”, — додав коуч.

Як повідомляв УНН, німецька збірна оголосила заявку на поєдинок Ліги націй проти України.