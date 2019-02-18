Шесть человек погибли во время стрельбы в Мексике

По информации городской прокуратуры сообщается, что пятеро мужчин и одна женщина погибли, и еще две женщины и один мужчина получили ранения в результате стрельбы в районе Лос-Рейес-Кулуакан в Истапалапе.

Как сообщают местные СМИ, группа людей распивала алкоголь на вечеринке у церкви, когда к ним подошли четверо преступников и открыли огонь.

На данный момент сообщается, что нападавшие скрылись с места происшествия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В США произошла стрельба, пятеро погибших - СМИ

Местная прокуратура начала расследование по факту убийства.

Как сообщал УНН, по меньшей мере четыре человека пострадали при инциденте со стрельбой в Новом Орлеане (штат Луизиана) в США.