Шесть человек погибли во время стрельбы в Мексике
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. В пригороде Мехико Истапалапе в воскресенье произошла стрельба. Шесть человек были убиты и еще трое получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Xinhuanet.
По информации городской прокуратуры сообщается, что пятеро мужчин и одна женщина погибли, и еще две женщины и один мужчина получили ранения в результате стрельбы в районе Лос-Рейес-Кулуакан в Истапалапе.
Как сообщают местные СМИ, группа людей распивала алкоголь на вечеринке у церкви, когда к ним подошли четверо преступников и открыли огонь.
На данный момент сообщается, что нападавшие скрылись с места происшествия.
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Местная прокуратура начала расследование по факту убийства.
Как сообщал УНН, по меньшей мере четыре человека пострадали при инциденте со стрельбой в Новом Орлеане (штат Луизиана) в США.