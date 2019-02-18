Шесть человек погибли во время стрельбы в Мексике

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 51310 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 68330 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 127136 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 128074 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 128517 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124489 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 158861 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117778 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141384 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145255 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Актуальное
Шесть человек погибли во время стрельбы в Мексике

Шесть человек погибли во время стрельбы в Мексике

Киев  •  УНН

 • 7209 просмотра

КИЕВ. 18 февраля. УНН. В пригороде Мехико Истапалапе в воскресенье произошла стрельба. Шесть человек были убиты и еще трое получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Xinhuanet.

По информации городской прокуратуры сообщается, что пятеро мужчин и одна женщина погибли, и еще две женщины и один мужчина получили ранения в результате стрельбы в районе Лос-Рейес-Кулуакан в Истапалапе.

Как сообщают местные СМИ, группа людей распивала алкоголь на вечеринке у церкви, когда к ним подошли четверо преступников и открыли огонь.

На данный момент сообщается, что нападавшие скрылись с места происшествия.

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Местная прокуратура начала расследование по факту убийства.

Как сообщал УНН, по меньшей мере четыре человека пострадали при инциденте со стрельбой в Новом Орлеане (штат Луизиана) в США.

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