Шестеро людей загинули під час стрілянини у Мексиці
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. У передмісті Мехіко Істапалапе в неділю сталася стрілянина. Шість осіб було вбито і ще троє отримали поранення. Про це повідомляє УНН із посиланням на Xinhuanet.
За інформацією міської прокуратури повідомляється, що п’ятеро чоловіків і одна жінка загинули, та ще дві жінки та один чоловік отримали поранення внаслідок стрілянини в районі Лос-Рейес-Кулуакан в Істапалапе.
Як повідомляють місцеві ЗМІ, група людей розпивала алкоголь на вечірці біля церкви, коли до них підійшли четверо злочинців і відкрили вогонь.
Наразі повідомляється, що нападники зникли з місця події.
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Місцева прокуратура почала розслідування за фактом вбивства.
Як повідомляв УНН, щонайменше чотири людини постраждали при інциденті зі стріляниною в Новому Орлеані (штат Луїзіана) в США.