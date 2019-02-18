Шестеро людей загинули під час стрілянини у Мексиці

За інформацією міської прокуратури повідомляється, що п’ятеро чоловіків і одна жінка загинули, та ще дві жінки та один чоловік отримали поранення внаслідок стрілянини в районі Лос-Рейес-Кулуакан в Істапалапе.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, група людей розпивала алкоголь на вечірці біля церкви, коли до них підійшли четверо злочинців і відкрили вогонь.

Наразі повідомляється, що нападники зникли з місця події.

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Місцева прокуратура почала розслідування за фактом вбивства.

Як повідомляв УНН, щонайменше чотири людини постраждали при інциденті зі стріляниною в Новому Орлеані (штат Луїзіана) в США.