У США сталася стрілянина, п'ятеро загиблих - ЗМІ

“У місті Аврора стався інцидент зі стріляниною в районі Прейрі-стріт і Хайленд авеню. На місці працює багато офіцерів поліції. Будь ласка, уникайте цього району”, — йдеться в заяві офісу прокурора округу.

При цьому уточнюється, що інцидент стався на підприємстві Henry Pratt Company.

Наразі, газета Chicago Tribune повідомляє, що стрілок мертвий. Поліція не уточнює, що саме сталося з тим, хто стріляв. Він міг накласти на себе руки або отримати смертельне поранення в перестрілці з поліцейськими.

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Як повідомляв телеканал NBC, як мінімум п’ятеро людей загинули в результаті стрілянини в місті Аврора (штат Іллінойс).

Однак, до цього, агентство Reuters із посиланням на коронера округу Кейн повідомило про одного загиблого і чотирьох поранених.

Як повідомляв УНН, у Росії День всіх закоханих закінчився масовою бійкою з перестрілкою біля кафе на південному сході Москви, одна людина постраждала.