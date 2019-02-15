День закоханих у Москві закінчився стріляниною
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. У Росії День всіх закоханих закінчився масовою бійкою з перестрілкою біля кафе на південному сході Москви, одна людина постраждала. Про це УНН соообщает з посиланням на ТАСС.
"14 лютого о 22 годині 40 хвилин біля кафе між приблизно 20 громадянами стався конфлікт, імовірно, на побутовому грунті. Під час інциденту невстановлені поки особи вчинили стрілянину з травматичної зброї. У результаті один чоловік отримав тілесні ушкодження, після надання медичної допомоги його відпустили, а також завдані механічні пошкодження автомашині іноземного виробництва", - повідомив начальник прес-служби главку московської поліції Юрій Тітов.
Поліція порушила кримінальну справу про хуліганство після цієї масової бійки.
За словами Тітова, один з поліцейських під час припинення бійки вистрілив в повітря з табельної зброї, при цьому ніхто не постраждав.
Нагадаємо, у Москві затримали двох осіб після стрілянини з весільного кортежу.