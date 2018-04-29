У Москві затримали двох осіб після стрілянини з весільного кортежу
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Поліція російської Москви затримала двох осіб після стрілянини з весільного кортежу. Про це повідомляє РІА Новини, передає УНН.
Як наголошується, про стрілянину з кортежу, який слідував по Калузькому шосе, в поліцію повідомили очевидці. За їхніми словами, з однією з машин лунали постріли.
Поліцейські зупинили автомобіль, а двох чоловіків, які їхали в ньому, доставили до відділу.
У прес-службі ГУМВС у Москві підтвердили затримання. За попередніми даними, стрілянина велася з травматичного пістолета.
Як повідомляв УНН, правоохоронні органи Мексики у вівторок увечері затримали п'ятьох підозрюваних у стрілянині по школярах в місті Сьюдад-Вікторія в штаті Тамауліпас. Йдеться про трьох чоловіків і двох жінок.