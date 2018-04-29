В Москве задержали двух человек после стрельбы из свадебного кортежа
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Полиция российской Москвы задержала двух человек после стрельбы из свадебного кортежа. Об этом сообщает РИА Новости, передает УНН.
Как отмечается, о стрельбе из кортежа, который следовал по Калужскому шоссе, в полицию сообщили очевидцы. По их словам, из одной из машин раздавались выстрелы.
Полицейские остановили автомобиль, а двух мужчин, которые ехали в нем, доставили в отдел.
В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили задержание. По предварительным данным, стрельба велась из травматического пистолета.
Как сообщал УНН, правоохранительные органы Мексики во вторник вечером задержали пятерых подозреваемых в стрельбе по школьникам в городе Сьюдад-Виктория в штате Тамаулипас. Речь идет о трех мужчинах и двух женщинах.