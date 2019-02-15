День влюбленных в Москве закончился стрельбой
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. В России День всех влюбленных закончился массовой дракой с перестрелкой около кафе на юго-востоке Москвы, один человек пострадал. Об этом УНН соообщает со ссылкой на ТАСС.
"14 февраля в 22 часа 40 минут около кафе, расположенного на 1-й Курьяновской улице, между примерно 20 гражданами произошел конфликт, как предполагается, на бытовой почве. В ходе инцидента, неустановленные пока лица произвели выстрелы из травматического оружия. В результате один мужчина получил телесные повреждения, после оказания медицинской помощи он отпущен, а также причинены механические повреждения автомашине иностранного производства", - сообщил начальник пресс-службы главка московской полиции Юрий Титов.
Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве после этой массовой драки.
По словам Титова, один из полицейских в ходе прекращения драки выстрелил в воздух из табельного оружия, при этом никто не пострадал.
Напомним, в Москве задержали двух человек после стрельбы из свадебного кортежа.