В США произошла стрельба, пятеро погибших - СМИ

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 58403 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 78669 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 129648 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 129759 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 129452 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124909 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 160395 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117811 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141413 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145270 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В США произошла стрельба, пятеро погибших - СМИ

Киев  •  УНН

 • 17790 просмотра

КИЕВ. 16 февраля. УНН. На предприятии Henry Pratt американского города Аврора, штат Иллинойс, в пятницу произошла стрельба. Полиция заблокировала район, сообщает американский центральный телеканал CNN, передает УНН.

"В городе Аврора произошел инцидент со стрельбой в районе Прейри-стрит и Хайленд авеню. На месте работает много офицеров полиции. Пожалуйста, избегайте этого района", - говорится в заявлении офиса прокурора округа.

При этом уточняется, что инцидент произошел на предприятии Henry Pratt Company.

Сейчас газета Chicago Tribune сообщает, что стрелок мертв. Полиция не уточняет, что именно произошло с тем, кто стрелял. Он мог покончить с собой или получить смертельное ранение в перестрелке с полицейскими.

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Как сообщал телеканал NBC, как минимум пять человек погибли в результате стрельбы в городе Аврора (штат Иллинойс).

Однако, до этого агентство Reuters со ссылкой на коронера округа Кейн сообщил об одном погибшем и четырех раненых.

Как сообщал УНН, в России День всех влюбленных закончился массовой дракой с перестрелкой у кафе на юго-востоке Москвы, один человек пострадал.

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