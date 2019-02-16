В США произошла стрельба, пятеро погибших - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. На предприятии Henry Pratt американского города Аврора, штат Иллинойс, в пятницу произошла стрельба. Полиция заблокировала район, сообщает американский центральный телеканал CNN, передает УНН.
"В городе Аврора произошел инцидент со стрельбой в районе Прейри-стрит и Хайленд авеню. На месте работает много офицеров полиции. Пожалуйста, избегайте этого района", - говорится в заявлении офиса прокурора округа.
При этом уточняется, что инцидент произошел на предприятии Henry Pratt Company.
Сейчас газета Chicago Tribune сообщает, что стрелок мертв. Полиция не уточняет, что именно произошло с тем, кто стрелял. Он мог покончить с собой или получить смертельное ранение в перестрелке с полицейскими.
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Как сообщал телеканал NBC, как минимум пять человек погибли в результате стрельбы в городе Аврора (штат Иллинойс).
Однако, до этого агентство Reuters со ссылкой на коронера округа Кейн сообщил об одном погибшем и четырех раненых.
Как сообщал УНН, в России День всех влюбленных закончился массовой дракой с перестрелкой у кафе на юго-востоке Москвы, один человек пострадал.