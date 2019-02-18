Чотири людини постраждали внаслідок стрілянини в Новому Орлеані
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Щонайменше чотири людини постраждали при інциденті зі стріляниною в Новому Орлеані (штат Луїзіана) в США. Про це в неділю повідомив місцевий портал Nola, передає УНН.
За даними порталу, все четверо були доставлені в лікарню, їх стан оцінюється як критичний. Відзначається, що один з потерпілих - 17-річний підліток.
Про причини інциденту не повідомляється. Поліція проводить розслідування події.
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Як повідомляв УНН, на підприємстві Henry Pratt американського міста Аврора, штат Ілінойс, у п'ятницю сталася стрілянина. Загинуло щонайменше п'ятеро осіб.
Нагадаємо, у Росії День всіх закоханих закінчився масовою бійкою з перестрілкою біля кафе на південному сході Москви, одна людина постраждала.