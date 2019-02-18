Четыре человека пострадали в результате стрельбы в Новом Орлеане
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. По меньшей мере четыре человека пострадали при инциденте со стрельбой в Новом Орлеане (штат Луизиана) в США. Об этом в воскресенье сообщил местный портал Nola, передает УНН.
По данным портала, все четверо были доставлены в больницу, их состояние оценивается как критическое. Отмечается, что один из пострадавших — 17-летний подросток.
О причинах инцидента не сообщается. Полиция проводит расследование происшествия.
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Как сообщал УНН, на предприятии Henry Pratt американского города Аврора, штат Иллинойс, в пятницу произошла стрельба. Погибли по меньшей мере пять человек.
Напомним, в России День всех влюбленных закончился массовой дракой с перестрелкой у кафе на юго-востоке Москвы, один человек пострадал.