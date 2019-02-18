Четыре человека пострадали в результате стрельбы в Новом Орлеане

По данным портала, все четверо были доставлены в больницу, их состояние оценивается как критическое. Отмечается, что один из пострадавших — 17-летний подросток.

О причинах инцидента не сообщается. Полиция проводит расследование происшествия.

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Как сообщал УНН, на предприятии Henry Pratt американского города Аврора, штат Иллинойс, в пятницу произошла стрельба. Погибли по меньшей мере пять человек.

Напомним, в России День всех влюбленных закончился массовой дракой с перестрелкой у кафе на юго-востоке Москвы, один человек пострадал.