Четыре человека пострадали в результате стрельбы в Новом Орлеане

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 55207 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 123355 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 125361 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 126474 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 123603 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 156554 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117647 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141336 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145215 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130513 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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Актуальное
Четыре человека пострадали в результате стрельбы в Новом Орлеане

Четыре человека пострадали в результате стрельбы в Новом Орлеане

Киев  •  УНН

 • 7325 просмотра

КИЕВ. 18 февраля. УНН. По меньшей мере четыре человека пострадали при инциденте со стрельбой в Новом Орлеане (штат Луизиана) в США. Об этом в воскресенье сообщил местный портал Nola, передает УНН.

По данным портала, все четверо были доставлены в больницу, их состояние оценивается как критическое. Отмечается, что один из пострадавших — 17-летний подросток.

О причинах инцидента не сообщается. Полиция проводит расследование происшествия.

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Как сообщал УНН, на предприятии Henry Pratt американского города Аврора, штат Иллинойс, в пятницу произошла стрельба. Погибли по меньшей мере пять человек.

Напомним, в России День всех влюбленных закончился массовой дракой с перестрелкой у кафе на юго-востоке Москвы, один человек пострадал.

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