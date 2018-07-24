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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 38043 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 101940 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 123986 просмотра

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8 марта, 10:25 • 131544 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 168866 просмотра

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7 марта, 17:42 • 153257 просмотра

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Шестеро киевлян попали в реанимацию из-за отравления грибами

Шестеро киевлян попали в реанимацию из-за отравления грибами

Киев  •  УНН

 • 27392 просмотра

КИЕВ. 24 июля. УНН. По результатам выходных с острым отравлением грибами в токсикологической реанимации Столичной больницы скорой медицинской помощи оказалось шесть человек, при этом пятеро - в тяжелом состоянии. Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург, передает УНН.

“Важно, что все пациенты не просто имеют кишечные и другие расстройства из-за неправильного приготовления или употребления грибов, а страдают от настоящего острого отравления несъедобными грибами”, — отметила Валентина Гинзбург.

Она призвала киевлян относиться к потреблению грибов ответственно и после такой трапезы внимательно прислушиваться к своему организму.

“Помните, что симптомы отравления могут быть разными. Это зависит от вида грибов, способа употребления и даже от общего состояния здоровья человека”, - рассказала директор Департамента здравоохранения КГГА.

Например, после употребления некачественных блюд из сыроежек, недоваренных осенних опят, сатанинских грибов, ненастоящих дождевиков уже через 30-60 минут могут появиться тошнота, рвота, боль в животе, расстройство желудка, повышение температуры тела. Такие отравления по большей части не приводят к летальности, однако могут иметь серьезные последствия для системы пищеварения.

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Через 0,5-2 часа после употребления красных мухоморов, волоконниц, ядовитые вещества которых поражают нервную систему, человек страдает от галлюцинаций, расстройства или потери сознания, нарушение дыхания и сердечной деятельности.

Наиболее ядовитыми являются токсины бледной поганки, мухоморов белого и вонючего, и некоторых других грибов. Коварство их в том, что яд, попав в желудок, в течение длительного времени (до 3-х суток) не вызывает никаких симптомов. Головокружение, тошнота, сильная жажда, судороги, посинение губ, ногтей, похолодание рук и ног — все это возникает, когда ядовитые вещества достигнут мозга.

В Киевской городской администрации выпустили советы, как вести себя в результате поражения организма ядовитыми грибами.

Напомним, в Одесской области многодетная семья отравилась грибами.

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