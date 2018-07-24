Шестеро киевлян попали в реанимацию из-за отравления грибами

“Важно, что все пациенты не просто имеют кишечные и другие расстройства из-за неправильного приготовления или употребления грибов, а страдают от настоящего острого отравления несъедобными грибами”, — отметила Валентина Гинзбург.

Она призвала киевлян относиться к потреблению грибов ответственно и после такой трапезы внимательно прислушиваться к своему организму.

“Помните, что симптомы отравления могут быть разными. Это зависит от вида грибов, способа употребления и даже от общего состояния здоровья человека”, - рассказала директор Департамента здравоохранения КГГА.

Например, после употребления некачественных блюд из сыроежек, недоваренных осенних опят, сатанинских грибов, ненастоящих дождевиков уже через 30-60 минут могут появиться тошнота, рвота, боль в животе, расстройство желудка, повышение температуры тела. Такие отравления по большей части не приводят к летальности, однако могут иметь серьезные последствия для системы пищеварения.

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Через 0,5-2 часа после употребления красных мухоморов, волоконниц, ядовитые вещества которых поражают нервную систему, человек страдает от галлюцинаций, расстройства или потери сознания, нарушение дыхания и сердечной деятельности.

Наиболее ядовитыми являются токсины бледной поганки, мухоморов белого и вонючего, и некоторых других грибов. Коварство их в том, что яд, попав в желудок, в течение длительного времени (до 3-х суток) не вызывает никаких симптомов. Головокружение, тошнота, сильная жажда, судороги, посинение губ, ногтей, похолодание рук и ног — все это возникает, когда ядовитые вещества достигнут мозга.

В Киевской городской администрации выпустили советы, как вести себя в результате поражения организма ядовитыми грибами.

Напомним, в Одесской области многодетная семья отравилась грибами.