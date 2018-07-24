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Шестеро киян потрапили до реанімації через отруєння грибами

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КИЇВ. 24 липня. УНН. За результатами вихідних із гострим отруєнням грибами у токсикологічній реанімації столичної Лікарні швидкої медичної допомоги опинилося шість осіб, при цьому п'ятеро - у важкому стані. Про це повідомила директор Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург, передає УНН.

“Важливо, що всі пацієнти не просто мають кишкові та інші розлади через неправильне приготування чи вживання грибів, а страждають на справжні гострі отруєння неїстівними грибами”, — зауважила Валентина Гінзбург.

Вона закликала киян ставитися до споживання грибів відповідально і після такої трапези уважно прислухатися до свого організму.

“Пам’ятаймо, що симптоми отруєння можуть бути різними. Це залежить від виду грибів, способу вживання та навіть від загального стану здоров’я людини”, — розповіла директор Департаменту охорони здоров’я КМДА.

Наприклад, після вживання неякісних страв із сироїжок, недоварених осінніх опеньків, сатанинських грибів, несправжніх дощовиків вже за 30-60 хвилин можуть з’явиться нудота, блювота, біль у животі, розлад шлунку, підвищення температури тіла. Такі отруєння здебільшого не призводять до летальності, однак можуть мати серйозні наслідки для системи травлення.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Харківщині троє осіб потрапили до реанімації через отруєння грибами

За 0,5-2 години після вживання червоних мухоморів, волокониць, отруйні речовини яких вражають нервову систему, людина потерпає від галюцинацій, розладу або втрати свідомості, порушення дихання та серцевої діяльності.

Найбільш отруйними є токсини блідої поганки, мухоморів білого і смердючого, сморжів і деяких інших грибів. Підступність їх у тому, що отрута, потрапивши до шлунку, протягом тривалого часу (до 3-х діб) може не викликати жодних симптомів. Запаморочення, нудота, сильна спрага, судоми, посиніння губ, нігтів, похолодіння рук та ніг — все це виникає, коли отруйні речовини досягнуть мозку.

У Київській міській адміністрації випустили поради, як поводитися внаслідок ураження організму отруйними грибами.

Нагадаємо, на Одещині багатодітна родина отруїлася грибами.

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