Шесть футболисток сборной Украины заразились COVID-19

В еще у четырех игроков команды обнаружили COVID-19 перед матчем квалификации Евро-2022 против Ирландии.

ПЦР-тесты, которые накануне официального матча со сборной Ирландии были взяты у игроков и персонала женской сборной Украины лабораторией, авторизованной УЕФА, обнаружили наличие COVID-19 еще у четырех игроков национальной команды — Ольги Басанской, Вероники Андрухив, Ольги Овдийчук и Татьяны Триль. Перед этим вирус был обнаружен у Екатерины Самсон и Екатерины Корсун. Все игроки сразу были изолированы.

Сейчас тренерским штабом национальной женской сборной Украины решено было привлечь форварда харьковского ФК “Жилстрой-1” Анну Воронину.

Добавим, женская сборная Украины 23 ноября сыграет на “Оболонь Арене” против Ирландии.