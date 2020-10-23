Шесть футболисток сборной Украины заразились COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. В женской сборной Украины по футболу выявлена вспышка коронавирусной инфекции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Всеукраинской ассоциации женского футбола.
В еще у четырех игроков команды обнаружили COVID-19 перед матчем квалификации Евро-2022 против Ирландии.
ПЦР-тесты, которые накануне официального матча со сборной Ирландии были взяты у игроков и персонала женской сборной Украины лабораторией, авторизованной УЕФА, обнаружили наличие COVID-19 еще у четырех игроков национальной команды — Ольги Басанской, Вероники Андрухив, Ольги Овдийчук и Татьяны Триль. Перед этим вирус был обнаружен у Екатерины Самсон и Екатерины Корсун. Все игроки сразу были изолированы.
Сейчас тренерским штабом национальной женской сборной Украины решено было привлечь форварда харьковского ФК “Жилстрой-1” Анну Воронину.
Добавим, женская сборная Украины 23 ноября сыграет на “Оболонь Арене” против Ирландии.