Шестеро футболісток збірної України інфікувалися COVID-19

У ще чотирьох гравців команди виявили COVID-19 перед матчем кваліфікації Євро-2022 проти Ірландії.

ПЛР-тести, які напередодні офіційного матчу зі збірною Ірландії було взято у гравців та персоналу жіночої збірної України лабораторією, авторизованою УЄФА, виявили наявність COVID-19 ще у чотирьох гравців національної команди — Ольги Басанської, Вероніки Андрухів, Ольги Овдійчук та Тетяни Тріль. Перед цим вірус був виявлений у Катерини Самсон та Катерини Корсун. Всі гравці одразу були ізольовані.

Наразі, тренерським штабом національної жіночої збірної України вирішено було довикликати форварда харківського ФК “Житлобуд-1” Ганну Вороніну.

Додамо, жіноча збірна України 23 листопада зіграє на “Оболонь Арені” проти Ірландії.