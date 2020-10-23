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Шестеро футболісток збірної України інфікувалися COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. У жіночої збірної України з футболу виявлено спалах коронавірусної інфекції. Про це інформує УНН з посиланням на сайт Всеукраїнської асоціації жіночого футболу.

У ще чотирьох гравців команди виявили COVID-19 перед матчем кваліфікації Євро-2022 проти Ірландії.

ПЛР-тести, які напередодні офіційного матчу зі збірною Ірландії було взято у гравців та персоналу жіночої збірної України лабораторією, авторизованою УЄФА, виявили наявність COVID-19 ще у чотирьох гравців національної команди — Ольги Басанської, Вероніки Андрухів, Ольги Овдійчук та Тетяни Тріль. Перед цим вірус був виявлений у Катерини Самсон та Катерини Корсун. Всі гравці одразу були ізольовані.

Наразі, тренерським штабом національної жіночої збірної України вирішено було довикликати форварда харківського ФК “Житлобуд-1” Ганну Вороніну.

Додамо, жіноча збірна України 23 листопада зіграє на “Оболонь Арені” проти Ірландії.

Українські Національні Новини

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