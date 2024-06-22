Киев • УНН
За минувшие сутки в Донецкой области российские войска совершили 1945 обстрелов, в том числе 7 населенных пунктов, в результате чего погибли 5 мирных жителей и еще 7 получили ранения, а также были повреждены 32 гражданских объекта, включая жилые здания, предприятие и инфраструктуру.
В Донецкой области за минувшие сутки российские войска ударили 1945 раз, в частности, атаковали 7 населенных пунктов, убили пятерых местных жителей, еще семеро получили ранения, сообщили в субботу в ГУНП в области, пишет УНН.
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Полиция зафиксировала 1945 обстрелов со стороны рф.
"Враг атаковал 7 населенных пунктов: города Курахово, Селидово, Торецк, поселка Дружба, Нью-Йорк, северное, село Новожеланное. Повреждены 32 гражданских объекта-26 жилых домов, кафе, предприятие, автомобили, ЛЭП", - сообщили в полиции в соцсетях и перечислили:
Генштаб: врага сдерживают на направлении Горловка-Торецк, россияне наиболее активны на Покровском и Северском направлениях22 июня 2024, 09:21 • 21339 просмотров