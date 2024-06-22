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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Шість ударів по Торецьку і авіабомба по Селидовому: на Донеччині росіяни за добу вбили 5 людей, 7 поранених

Київ • УНН

 • 23285 перегляди

За минулу добу в Донецькій області російські війська здійснили 1945 обстрілів, у тому числі 7 населених пунктів, в результаті чого загинули 5 мирних жителів і ще 7 отримали поранення, а також були пошкоджені 32 цивільних об'єкта, включаючи житлові будівлі, підприємство та інфраструктуру.

Шість ударів по Торецьку і авіабомба по Селидовому: на Донеччині росіяни за добу вбили 5 людей, 7 поранених

У Донецькій області за минулу добу російські війська вдарили 1945 разів, зокрема, атакували 7 населених пунктів, вбили п’ятьох місцевих жителів, ще семеро зазнали поранень, повідомили у суботу в ГУНП в області, пише УНН.

Деталі

Поліція зафіксувала 1945 обстрілів з боку рф.

"Ворог атакував 7 населених пунктів: міста Курахове, Селидове, Торецьк, селища Дружба, Нью-Йорк, Північне, село Новожеланне. Пошкоджено 32 цивільних об’єкти - 26 житлових будинків, кафе, підприємство, автомобілі, ЛЕП", - повідомили у поліції у соцмережах і перечислили:

  • По Торецьку окупанти завдали 6 ударів: чотирма авіабомбами «КАБ-250» та артилерією. Загинули двоє цивільних осіб, ще одну людину травмовано. Пошкоджено 6 багатоквартирних і 2 приватних будинки, інфраструктуру. 
  • На Селидове росіяни скинули авіабомбу «УМПБ Д-30СН» - вбили двох мирних жителів і трьох поранили. Руйнувань зазнали 5 багатоквартирних і 6 приватних будинків. 
  • Дружбу війська рф накрили з артилерії, відомо про одну загиблу та одну поранену людину, пошкоджено дві приватних оселі. 
  • У Нью-Йорку внаслідок авіаудару бомбою «КАБ-250» поранено цивільну особу, пошкоджено будинок. 
  • Ще один поранений – у Північному, постраждали дві оселі та автомобіль.

Генштаб: ворога стримують на напрямку Горлівка-Торецьк, росіяни найактивніші на Покровському та Сіверському напрямках22.06.24, 12:21 • 28903 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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