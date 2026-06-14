Шесть оппозиционных сил Армении отказались признать легитимность итогов выборов
Киев • УНН
Оппозиционные политические силы в Армении заявили о системных нарушениях, которые ставят под сомнение свободный характер голосования. ЦИК Армении уже утвердила распределение мандатов в парламенте.
Шесть оппозиционных политических сил Армении выступили с совместным заявлением по итогам парламентских выборов, состоявшихся 7 июня, и политической ситуации в стране, передает УНН со ссылкой на "Новости Армения".
Детали
Заявление подписали партия "Процветающая Армения", блоки "Сильная Армения" и "Армения", партии "Просвещенная Армения", "Армянский национальный конгресс" и "Национально-демократический полюс".
В заявлении отмечается, что парламентские выборы в Армении прошли в условиях, которые, по оценке подписавших его политических сил, "ставят под фундаментальное сомнение свободный, справедливый и конкурентный характер избирательного процесса".
Оппозиционные силы утверждают, что в ходе всего избирательного процесса, включая предвыборный период и день голосования, имели место "системные и организованные нарушения", которые существенно повлияли на свободное волеизъявление избирателей, обеспечение равной политической конкуренции и общественное доверие к избирательным институтам.
"Представленные официальные данные о выборах не отражают реальную волю народа и точные результаты выборов", - говорится в заявлении.
Политические силы, подписавшие документ, считают, что зафиксированные в таких условиях результаты не могут быть основанием для формирования легитимной власти, пользующейся доверием большинства народа.
Добавим
Сегодня Центральная избирательная комиссия Армении утвердила распределение мандатов в Национальном Собрании по итогам парламентских выборов.
Как сообщил председатель ЦИК Армении Ваагн Овакимян, в новый состав парламента проходят три политические силы.
Правящая партия "Гражданский договор" получит 64 депутатских мандата. Блоку "Сильная Армения" достанутся 29 мест в Национальном Собрании, а блоку "Армения" - 12 мандатов.
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