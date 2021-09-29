"Шериф" Вернидуба обыграл "Реал" и возглавил группу Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Мадридский "Реал" сенсационно уступил во встрече второго тура группового этапа Лиги чемпионов молдавскому "Шерифу", сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Детали
В середине тайма голом отметился Яхшибоев по передаче Криштиану. Выровнять положение именитому клубу с Испании удалось только на 65 минуте. Усилиями Карима Бензема с пенальти “Реал” забил. Но полузащитник с Люксембурга Себастьен Тилль подарил “Шерифу” три очка благодаря точному выстрелу на 90-й минуте — 2:1.
Дополнение
В данной группе “Шериф” имеет максимально возможные шесть очков. “Реал” с тремя баллами второй, а “Шахтер” и “Интер” набрали только по баллу.