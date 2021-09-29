"Шериф" Вернидуба обіграв "Реал" та очолив групу Ліги чемпіонів

Деталі

В середині тайму голом відзначився Яхшібоєв з передачі Кріштіано. Вирівняти становище іменитому клубу із Іспанії вдалося тільки на 65 хвилині. Зусиллями Каріма Бензема з пенальті “Реал” забив. Але півзахисник із Люксембургу Себастьєн Тілль подарував “Шерифу” три очки завдяки точному пострілу на 90-й хвилині — 2:1.

Доповнення

У даній групі “Шериф” має максимально можливі шість очок. “Реал” з трьома балами другий, а “Шахтар” та “Інтер” набрали тільки по балу.