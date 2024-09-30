SHE Congress 2024 - лидеры, творящие будущее

26 сентября 2024 года в Киеве состоялся ежегодный SHE Congress, который объединил ведущих лидеров и экспертов Украины для обсуждения важных вопросов лидерства, гендерного равенства, развития бизнеса и социальных инициатив. Мероприятие прошло под лозунгом "Вдохновляй. Создавай. Побеждай.", став платформой для обмена опытом, вдохновением и взаимной поддержки среди женщин-лидеров различных отраслей.

В этом году конгресс охватил ключевые темы: женщины в бизнесе, устойчивость в кризисные времена, ментальное здоровье и роль культурной идентичности в восстановлении страны. Несмотря на утренние тревоги и пробки, мероприятие состоялось в теплой, дружеской атмосфере, став источником вдохновения и новых идей для всех участниц.

Мероприятие началось с приветственного слова ведущей Оксаны Гутцайт, которая подчеркнула важность женского лидерства в вызовах, с которыми сталкивается Украина сегодня.

Оксана Гутцайт

Евгения Близнюк, основательница Gradus Research, представила результаты социальных исследований, которые демонстрируют, как украинские женщины преодолевают гендерное неравенство и препятствия на пути к профессиональной реализации даже во время войны. А Татьяна Бережная, заместитель министра экономики Украины, поделилась своим видением того, как женское лидерство способствует экономическому восстановлению страны, а также какие возможности предоставляет Министерство экономики женщинам Украины.

Татьяна Бережная

Панельные дискуссии и выступления

В течение мероприятия участницы обсуждали вызовы, с которыми сталкиваются женщины в условиях войны, делились историями успеха, преодоления трудностей и демонстрировали свою решимость продолжать развивать бизнес, культуру и общество.

She in Business : Участницы панели, среди которых Ольга Дивущак (Foundation Coffee Roasters), Мария Гаврилюк (Gunia Project), Анна Завертайло (HONEY и Zavertailo), Елена Ялова (Stoic, Украфлора), Юлия Ярмоленко (Киевский БКК), Алина Качоровская (Kacho Group, Kachorovska), обсудили тему резильентности и адаптации бизнеса к новым реалиям. Они поделились своими кейсами внедрения антикризисных стратегий и создания инновационных решений.

: Участницы панели, среди которых (Foundation Coffee Roasters), (Gunia Project), (HONEY и Zavertailo), (Stoic, Украфлора), (Киевский БКК), (Kacho Group, Kachorovska), обсудили тему и адаптации бизнеса к новым реалиям. Они поделились своими кейсами внедрения антикризисных стратегий и создания инновационных решений. She Leads : Анна Ризатдинова (Академия Ризатдиновой), Ирина Никорак (Народный депутат Украины), Юлия Курова (Киифорния), Галина Григоренко (Open Opera Ukraine) и Янина Соколова (ОО «Фонд Янины Соколовой») рассказали о роли женщин в культуре, медиа и политике. При участии модератора Валерии Татарчук (Основательница и генеральный директор благотворительного фонда «Твоя опора») участницы обсудили важность женского лидерства в современных условиях и поделились своим видением будущего Украины.

: (Академия Ризатдиновой), (Народный депутат Украины), (Киифорния), (Open Opera Ukraine) и (ОО «Фонд Янины Соколовой») рассказали о роли женщин в культуре, медиа и политике. При участии модератора (Основательница и генеральный директор благотворительного фонда «Твоя опора») участницы обсудили важность женского лидерства в современных условиях и поделились своим видением будущего Украины. She in Defence : Спикеры Кристина Кудрява (Национальная гвардия Украины), Анна Васик (Центр Масштабирования Технологических Решений) и Елена Рыж (боевой медик) при модераторстве военного корреспондента Татьяны Наконечной поделились опытом военнослужащих в контексте лидерства и преодоления вызовов. Их истории стали мощным источником вдохновения и примером для других женщин, которые стремятся приобщиться к оборонному сектору.

: Спикеры (Национальная гвардия Украины), (Центр Масштабирования Технологических Решений) и (боевой медик) при модераторстве военного корреспондента поделились опытом военнослужащих в контексте лидерства и преодоления вызовов. Их истории стали мощным источником вдохновения и примером для других женщин, которые стремятся приобщиться к оборонному сектору. She in Future : Елена Мошенец (Народный депутат Украины), Юлия Овчинникова (ВРУ), Виктория Вагнер (ВРУ), Ирина Черныш (SaveDnipro), Ольга Чевганюк (UAnimals) подняли вопросы экологической безопасности и устойчивого развития. Обсуждение охватывало темы влияния загрязнения от войны на здоровье нации и роль женщин в создании экологической стратегии страны.

: (Народный депутат Украины), (ВРУ), (ВРУ), (SaveDnipro), (UAnimals) подняли вопросы Обсуждение охватывало темы влияния загрязнения от войны на здоровье нации и роль женщин в создании экологической стратегии страны. She Sustains: Панельная дискуссия, посвященная ментальному здоровью, устойчивости нации и творческому потенциалу, объединила эксперток Лилию Дубас (Teva), Надежду Матвееву (СТБ), Оксану Жолнович (Министр социальной политики Украины), Татьяну Санину (медиатор, писательница) и Елену Любченко (Основательницу Агентства Психологии Елены Любченко).

Панельная дискуссия, посвященная ментальному здоровью, устойчивости нации и творческому потенциалу, объединила эксперток (Teva), (СТБ), (Министр социальной политики Украины), (медиатор, писательница) и (Основательницу Агентства Психологии Елены Любченко). She in Culture : Валентина Хамайко (TAIYŌ, 1+1 Украина), Катя Тейлор (Port of Culture), Юлия Орлова (Vivat), Карина и Алина Гаевы (GAEVA.UA) поделились своим опытом продвижения украинской культуры на национальном и международном уровнях. Спикеры обсудили важность сохранения культурной идентичности во время войны и роль женщин в формировании новых культурных тенденций, способствующих международному пониманию и сотрудничеству.

: (TAIYŌ, 1+1 Украина), (Port of Culture), (Vivat), (GAEVA.UA) поделились своим опытом продвижения украинской культуры на национальном и международном уровнях. Спикеры обсудили важность сохранения культурной идентичности во время войны и роль женщин в формировании новых культурных тенденций, способствующих международному пониманию и сотрудничеству. She in Tech: Оксана Заболотная (Соучредитель социальной инициативы Women in Tech Ukraine), Анна Белеванцева (Соучредитель и операционный директор Esper Bionics), Мария Абдуллина (Директор департамента финансового контроллинга Райффайзен Банка), Ирина Славинская (CEO и соучредитель ДонорUA), Анна Апостол (Соучредитель & COO в Edtech-компании Mate academy) и Елена Шуляк (Председатель комитета ВРУ по вопросам госвласти, самоуправления, регионального развития и градостроительства, председатель партии «Слуга народа») рассказали о вызовах, с которыми сталкиваются женщины в IT- и технологических сферах. Спикеры обсудили потенциал женщин в этих отраслях, поделились собственными историями и карьерными кейсами, а также осветили роль образования и развития soft и hard навыков для профессионального роста.

"Я убеждена, что IT-сфера привлекает эрудированных и амбициозных людей независимо от гендера, ведь она предоставляет возможность решать интересные задачи и получать достойный доход. Если раньше в Райффайзен работало 120 женщин, то сейчас их уже 213, что составляет 30% от общего состава IT-команды", - отметила Мария Абдуллина.

Наталья Рудевич, операционный директор по нефтегазовым сервисам UKRNAFTA, рассказала не только о том, сколько стоит пробурить скважину, но и о роли женщин-руководителей в традиционно мужских отраслях, таких как нефтегазовая промышленность, и подчеркнула важность формирования сильных команд через поддержание корпоративной культуры. Янина Ольховская, директор по коммуникациям UKRSIBBANK BNP Paribas Group, рассказала о влиянии женщин на мировую экономику, преодолении гендерного разрыва и возможностях обучения для женщин.

Наталья Рудевич

"Женщины ежедневно принимают 35 000 решений. А наше решение - одно: поддерживать малый и средний бизнес и способствовать обучению женщин.

В 2018 году мы провели исследование, чего именно не хватает женщинам для развития и создания малого и среднего бизнеса. И я хочу отметить, что ответы были такими же, как и сегодня: не хватает смелости, решительности, а также знаний и экспертности. Именно поэтому мы создали программу 'Женщины в бизнесе', которая направлена на развитие, поддержку и предоставление грантов женщинам", - отметила Янина Ольховская.

Юлия Витка, заместитель руководителя проекта USAID "Инвестиции для устойчивости бизнеса", представила возможности для женского предпринимательства через грантовые и инвестиционные программы, а также поделилась деталями программ соинвестирования. Марина Авдеева, Co-owner "Арсенал Страхование", Founder Easy Peasy Insurtech, поделилась опытом адаптации бизнеса в сложных условиях, подчеркивая, что никогда не поздно начинать сначала, ведь самое главное - это быть смелой и идти к собственной мечте.

Марина Авдеева

Приглашенный гость SHE Congress, Франк Петер Вильде (Frank Peter Wilde), дизайнер и совладелец Perfect Props Styling Agency, рассказал о силе культурного наследия и современной украинской моды, подчеркивая, что украинцы должны использовать новые возможности для продвижения своих идей на мировой арене.

Франк Петер Вильде

Юлия Пономаренко, финансовый директор компании Ab InBev Efes Ukraine, подробно рассказала о тех трудностях, с которыми сталкивается бизнес из-за военных действий, а также поделилась стратегиями адаптации компании к новым экономическим реалиям. Она отметила, как бизнес может выживать и развиваться, несмотря на серьезные препятствия.

Юлия Пономаренко

Ирина Притула, руководитель PR и Influence отдела продукции массового спроса в L'Oréal Украина, поделилась интересным кейсом, как компания L'Oréal активно поддерживает женщин в сложных условиях войны, предоставляя им не только психологическую, но и практическую поддержку. Людмила Семчук, генеральный директор телеканала СТБ, описала изменения в медийном отображении женщин во время войны, а также объяснила, как адаптирует контент для женской аудитории, создавая новые национальные истории и ролевые модели, отражающие силу и устойчивость современных украинских женщин.

SHE Congress 2024 снова стал не только платформой для обмена идеями, но и местом вдохновения, поддержки и солидарности среди женщин-лидеров. Участницы поделились своими историями, успехами и вызовами, доказывая, что даже в самые сложные времена женщины остаются движущей силой изменений в Украине.

Генеральный партнер: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

Главные партнеры: УКРНАФТА, BROCARD

Генеральный информационный партнер: Starlight Media

Партнеры: Motorola, L'Oréal Украина, Foundation Coffee Roasters, AB InBev Efes Украина, Компания БКК, ALViVA GROUP, Моршинская, Украфлора, Маренго

Медиапартнеры: СТБ, BC Media, Маркетер UA, 1 бизнес, Постфактум, Лига закон, Деловая столица, X Спорт, UA.News, ICTV, ICTV 2, 1+1, Мы Украина, Мы Украина+, ECONOMIST, 44. ua, TRUE, Главком, HR Liga, Человек Дивосвіт, Founder, Margosha, Бурда Медиа, UNN, телеканал Киев, Рубрика, Гуливер ТРЦ, HR Liga, Коммерсант Украинский, MC.today, Пожарная Безопасность, EBA.

SHE Congress 2024 в очередной раз подтвердил важную роль женщин в общественной жизни, продемонстрировав, что женское лидерство - это сила, способная преодолевать любые препятствия на пути к лучшему будущему.