SHE Congress 2024 - лідерки, що творять майбутнє

26 вересня 2024 року у Києві відбувся щорічний SHE Congress, який об'єднав провідних лідерок та експерток України для обговорення важливих питань лідерства, гендерної рівності, розвитку бізнесу та соціальних ініціатив. Захід пройшов під гаслом "Надихай. Створюй. Перемагай.", ставши платформою для обміну досвідом, натхненням та взаємної підтримки серед жінок-лідерок різних галузей.

Цьогорічний конгрес охопив ключові теми: жінки в бізнесі, стійкість у кризові часи, ментальне здоров’я та роль культурної ідентичності у відбудові країни. Попри ранкові тривоги та затори, захід відбувся у теплій, дружній атмосфері, ставши джерелом натхнення та нових ідей для всіх учасниць.

Захід розпочався з вітального слова ведучої Оксани Гутцайт, яка підкреслила важливість жіночого лідерства у викликів, з якими стикається Україна сьогодні.

Оксана Гутцайт

Євгенія Близнюк, засновниця Gradus Research, представила результати соціальних досліджень, які демонструють, як українські жінки долають гендерну нерівність та перешкоди на шляху до професійної реалізації навіть під час війни. А Тетяна Бережна, заступниця міністра економіки України, поділилася своїм баченням того, як жіноче лідерство сприяє економічному відновленню країни, а також які можливості надає Міністерство економіки жінкам України.

Тетяна Бережна

Панельні дискусії та виступи

Протягом заходу учасниці обговорювали виклики, з якими стикаються жінки в умовах війни, ділилися історіями успіху, подолання труднощів та демонстрували свою рішучість продовжувати розвивати бізнес, культуру та суспільство.

She in Business : Учасниці панелі, серед яких Ольга Дівущак (Foundation Coffee Roasters), Марія Гаврилюк (Gunia Project), Ганна Завертайло (HONEY та Zavertailo), Олена Ялова (Stoic, Украфлора), Юлія Ярмоленко (Київський БКК), Аліна Качоровська (Kacho Group, Kachorovska), обговорили тему резильєнтності та адаптації бізнесу до нових реалій. Вони поділилися своїми кейсами впровадження антикризових стратегій та створення інноваційних рішень.

: Учасниці панелі, серед яких (Foundation Coffee Roasters), (Gunia Project), (HONEY та Zavertailo), (Stoic, Украфлора), (Київський БКК), (Kacho Group, Kachorovska), обговорили тему та адаптації бізнесу до нових реалій. Вони поділилися своїми кейсами впровадження антикризових стратегій та створення інноваційних рішень. She Leads : Анна Різатдінова (Академія Різатдінової), Ірина Никорак (Народна депутатка України), Юлія Курова (Киїфорнія), Галина Григоренко (Open Opera Ukraine) та Яніна Соколова (ГО «Фонд Яніни Соколової») розповіли про роль жінок у культурі, медіа та політиці. За участі модераторки Валерії Татарчук (Засновниця та генеральна директорка благодійного фонду «Твоя опора») учасниці обговорили важливість жіночого лідерства в сучасних умовах та поділилися своїм баченням майбутнього України.

: (Академія Різатдінової), (Народна депутатка України), (Киїфорнія), (Open Opera Ukraine) та (ГО «Фонд Яніни Соколової») розповіли про роль жінок у культурі, медіа та політиці. За участі модераторки (Засновниця та генеральна директорка благодійного фонду «Твоя опора») учасниці обговорили важливість жіночого лідерства в сучасних умовах та поділилися своїм баченням майбутнього України. She in Defence : Спікерки Христина Кудрява (Національна гвардія України), Ганна Васик (Центр Масштабування Технологічних Рішень) та Олена Риж (бойова медикиня) за модераторства воєнної кореспондентки Тетяни Наконечної поділилися досвідом військовослужбовиць у контексті лідерства та подолання викликів. Їхні історії стали потужним джерелом натхнення та прикладом для інших жінок, які прагнуть долучитися до оборонного сектору.

: Спікерки (Національна гвардія України), (Центр Масштабування Технологічних Рішень) та (бойова медикиня) за модераторства воєнної кореспондентки поділилися досвідом військовослужбовиць у контексті лідерства та подолання викликів. Їхні історії стали потужним джерелом натхнення та прикладом для інших жінок, які прагнуть долучитися до оборонного сектору. She in Future : Олена Мошенець (Народна депутатка України), Юлія Овчинникова (ВРУ), Вікторія Вагнер (ВРУ) Ірина Черниш (SaveDnipro), Ольга Чевганюк (UAnimals) порушили питання екологічної безпеки та сталого розвитку. Обговорення охоплювало теми впливу забруднення від війни на здоров’я нації та роль жінок у створенні екологічної стратегії країни.

: (Народна депутатка України), (ВРУ), (ВРУ) (SaveDnipro), (UAnimals) порушили питання Обговорення охоплювало теми впливу забруднення від війни на здоров’я нації та роль жінок у створенні екологічної стратегії країни. She Sustains: Панельна дискусія, присвячена ментальному здоров’ю, стійкості нації та творчому потенціалу, об'єднала експерток Лілію Дубас (Teva), Надію Матвєєву (СТБ), Оксану Жолнович (Міністр соціальної політики України), Тетяну Саніну (медіаторка, письменниця) та Олену Любченко (Засновницю Агентства Психології Олени Любченко).

Панельна дискусія, присвячена ментальному здоров’ю, стійкості нації та творчому потенціалу, об'єднала експерток (Teva), (СТБ), (Міністр соціальної політики України), (медіаторка, письменниця) та (Засновницю Агентства Психології Олени Любченко). She in Culture : Валентина Хамайко (TAIYŌ, 1+1 Україна), Катя Тейлор (Port of Culture), Юлія Орлова (Vivat), Каріна та Аліна Гаєві (GAEVA.UA) поділилися своїм досвідом просування української культури на національному та міжнародному рівнях. Спікерки обговорили важливість збереження культурної ідентичності під час війни та роль жінок у формуванні нових культурних тенденцій, що сприяють міжнародному розумінню та співпраці.

: (TAIYŌ, 1+1 Україна), (Port of Culture), (Vivat), (GAEVA.UA) поділилися своїм досвідом просування української культури на національному та міжнародному рівнях. Спікерки обговорили важливість збереження культурної ідентичності під час війни та роль жінок у формуванні нових культурних тенденцій, що сприяють міжнародному розумінню та співпраці. She in Tech: Оксана Заболотна (Співзасновниця соціальної ініціативи Women in Tech Ukraine), Анна Белєванцева (Співзасновниця та операційна директорка Esper Bionics), Марія Абдулліна (Директорка департаменту фінансового контролінгу Райффайзен Банку), Ірина Славінська (CEO та співзасновниця ДонорUA), Анна Апостол (Співзасновниця & COO у Edtech-компанії Mate academy) та Олена Шуляк (Голова комітету ВРУ з питань держвлади, самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голова партії "Слуга Народу") розповіли про виклики, з якими стикаються жінки в IT- та технологічних сферах. Спікерки обговорили потенціал жінок у цих галузях, поділилися власними історіями та кар'єрними кейсами, а також висвітлили роль освіти та розвитку soft і hard навичок для професійного зростання.

"Я переконана, що IT-сфера приваблює ерудованих та амбітних людей незалежно від гендеру, адже вона надає можливість вирішувати цікаві завдання та отримувати гідний дохід. Якщо раніше в Райффайзен працювало 120 жінок, то зараз їх уже 213, що становить 30% від загального складу IT-команди," - зазначила Марія Абдулліна.

Наталія Рудевич, операційна директорка з нафтогазових сервісів UKRNAFTA, розповіла не тільки про те, скільки коштує пробурити свердловину, але і про роль жінок-керівників у традиційно чоловічих галузях, таких як нафтогазова промисловість, і наголосила на важливості формування сильних команд через підтримання корпоративної культури. Яніна Ольховська, директорка з питань комунікацій UKRSIBBANK BNP Paribas Group, розповіла про вплив жінок на світову економіку, подолання гендерного розриву та можливості навчання для жінок.

Наталія Рудевич

"Жінки щодня приймають 35 000 рішень. А наше рішення - одне: підтримувати малий та середній бізнес і сприяти навчанню жінок.

У 2018 році ми провели дослідження, чого саме не вистачає жінкам для розвитку та створення малого й середнього бізнесу. І я хочу зазначити, що відповіді були такими ж, як і сьогодні: не вистачає сміливості, рішучості, а також знань і експертності. Саме тому ми створили програму 'Жінки в бізнесі', яка спрямована на розвиток, підтримку та надання грантів жінкам," - зазначила Яніна Ольховська.

Юлія Вітка, заступниця керівника проєкту USAID "Інвестиції для стійкості бізнесу", презентувала можливості для жіночого підприємництва через грантові та інвестиційні програми, а також поділилася деталями програм співінвестування. Марина Авдєєва, Co-owner "Арсенал Страхування", Founder Easy Peasy Insurtech, поділилася досвідом адаптації бізнесу у складних умовах, наголошуючи, що ніколи не пізно починати спочатку, адже найголовніше - це бути сміливою і йти до власної мрії.

Марина Авдєєва

Запрошений гість SHE Congress, Франк Петер Вільде (Frank Peter Wilde), дизайнер та співвласник Perfect Props Styling Agency, розповів про силу культурної спадщини та сучасної української моди, наголошуючи, що українці мають використовувати нові можливості для просування своїх ідей на світовій арені.

Франк Петер Вільде

Юлія Пономаренко, фінансова директорка компанії Ab InBev Efes Ukraine, детально розповіла про ті труднощі, з якими стикається бізнес через військові дії, а також поділилася стратегіями адаптації компанії до нових економічних реалій. Вона наголосила на тому, як бізнес може виживати і розвиватися, попри серйозні перешкоди.

Юлія Пономаренко

Ірина Притула, керівниця PR та Influence відділу продукції масового попиту в L’Oréal Україна, поділилася цікавим кейсом, як компанія L’Oréal активно підтримує жінок у складних умовах війни, надаючи їм не лише психологічну, але й практичну підтримку. Людмила Семчук, генеральна директорка телеканалу СТБ,описала зміни у медійному відображенні жінок під час війни, а також пояснила, як адаптує контент для жіночої аудиторії, створюючи нові національні історії та рольові моделі, що відображають силу і стійкість сучасних українських жінок.

SHE Congress 2024 знову став не лише платформою для обміну ідеями, але й місцем натхнення, підтримки та солідарності серед жінок-лідерок. Учасниці поділилися своїми історіями, успіхами та викликами, доводячи, що навіть у найскладніші часи жінки залишаються рушійною силою змін в Україні.

Генеральний партнер: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

Головні партнери: UKRNAFTA, BROCARD

Генеральний інформаційний партнер: Starlight Media

Партнери: Motorola, L’Oréal Україна, Foundation Coffee Roasters, AB InBev Efes Україна, Компанія БКК, ALViVA GROUP, Моршинська, Украфлора, Маренго

Медіапартнери: СТБ, BC Media, Маркетер UA, 1 бізнесовий, Постфактум, Ліга закон, Ділова столиця, X Спорт, UA.News, ICTV, ICTV 2, 1+1, Ми Україна, Ми Україна+, ECONOMIST, 44.ua, TRUE, Главком, HR Liga, Людина Дивосвіт, Founder, Margosha, Бурда Медіа, UNN, телеканал Київ, Рубрика, Гулівер ТРЦ, HR Liga, Комерсант Український, MC.today, Пожежна Безпека, EBA.

SHE Congress 2024 вкотре підтвердив важливу роль жінок у суспільному житті, продемонструвавши, що жіноче лідерство - це сила, здатна долати будь-які перешкоди на шляху до кращого майбутнього.