"Щекотала" грудь памятника "Родина-мать": в рф 23-летнюю девушку отправили в СИЗО за шуточное видео
Киев • УНН
Российский суд арестовал 23-летнюю женщину, которая полгода назад разместила в интернете видео, на котором она "щекочет" грудь монумента "Родина-мать" в самаре, обвинив ее в реабилитации нацизма.
В рф суд арестовал жительницу самары, которая записала видео о том, как она "щекочет" "Родину-мать". Как сообщают российские СМИ, девушку обвиняют в реабилитации нацизма, передает УНН.
В середине июля 23-летняя Елена выложила в сеть видео, где она "щекотала" грудь монумента "Родина-мать" на Мамаевом кургане. Позже на ролик обратили внимание в соцсетях, а затем он попал и к следователям.
Против девушки возбудили уголовное дело по статье "Реабилитация нацизма", но Елена успела уехать на Шри-Ланку. Через полгода девушка решила вернуться в Россию и была задержана прямо в аэропорту.
Следователи попросили суд арестовать девушку за "аморальные и циничные действия, оскорбляющие символ стойкости советского народа во время Великой Отечественной войны". Суд согласился с доводами следствия и отправил на месяц Елену в СИЗО.
При этом сама Елена после резонанса во всем покаялась: она заявила, что не хотела никого обижать и смеяться над историей своей страны. По словам девушки, она просто "сдурела", а в ее семье войну прошли бабушка и деды.
"Щекотала" грудь памятника "Родина-мать": в рф 23-летнюю девушку отправили в СИЗО за шуточное видео
Российский суд арестовал 23-летнюю женщину, которая полгода назад разместила в интернете видео, на котором она "щекочет" грудь монумента "Родина-мать" в самаре, обвинив ее в реабилитации нацизма.
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