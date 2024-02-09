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"Щекотала" грудь памятника "Родина-мать": в рф 23-летнюю девушку отправили в СИЗО за шуточное видео

"Щекотала" грудь памятника "Родина-мать": в рф 23-летнюю девушку отправили в СИЗО за шуточное видео

Киев  •  УНН

09 февраль 2024, 14:59  •  7169 просмотра

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Российский суд арестовал 23-летнюю женщину, которая полгода назад разместила в интернете видео, на котором она "щекочет" грудь монумента "Родина-мать" в самаре, обвинив ее в реабилитации нацизма.

В рф суд арестовал жительницу самары, которая записала видео о том, как она "щекочет" "Родину-мать". Как сообщают российские СМИ, девушку обвиняют в реабилитации нацизма, передает УНН.

В середине июля 23-летняя Елена выложила в сеть видео, где она "щекотала" грудь монумента "Родина-мать" на Мамаевом кургане. Позже на ролик обратили внимание в соцсетях, а затем он попал и к следователям.

Против девушки возбудили уголовное дело по статье "Реабилитация нацизма", но Елена успела уехать на Шри-Ланку. Через полгода девушка решила вернуться в Россию и была задержана прямо в аэропорту.

Следователи попросили суд арестовать девушку за "аморальные и циничные действия, оскорбляющие символ стойкости советского народа во время Великой Отечественной войны". Суд согласился с доводами следствия и отправил на месяц Елену в СИЗО.

При этом сама Елена после резонанса во всем покаялась: она заявила, что не хотела никого обижать и смеяться над историей своей страны. По словам девушки, она просто "сдурела", а в ее семье войну прошли бабушка и деды.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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"Лоскотала" груди пам'ятника "Родіна-мать": у рф 23-річну дівчину відправили до СІЗО за жартівливе відео
"Tickled" the breasts of the Motherland monument: in Russia, a 23-year-old girl was sent to a detention center for a humorous video
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"Щекотала" грудь памятника "Родина-мать": в рф 23-летнюю девушку отправили в СИЗО за шуточное видео

Российский суд арестовал 23-летнюю женщину, которая полгода назад разместила в интернете видео, на котором она "щекочет" грудь монумента "Родина-мать" в самаре, обвинив ее в реабилитации нацизма.

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